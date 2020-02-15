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Pirinçte Çin'e bağlı değiliz

Pirinçte Çin'e bağlı değiliz
Pirinçte Çin'e bağlı değiliz

Koronavirüs sebebiyle, Çin’den ithal edilen gıda ürünlerinin limanlardaki bekleyişi sürüyor. TÜİK’in verilerine göre Türkiye, 2019’da Çin’den yaklaşık 329 milyon dolarlık gıda ürünü ve hammadde ithalatı yaptı.

İlk sırada 74 bin tonla çekirdek gelirken, onu 48 bin tonla pirinç izliyor. Piyasaya sürülmeyen bazı ürünlerin fiyatlarında artış yaşanırken, mutfakların vazgeçilmezi olan pirinçte sevindirici haber geldi. Markasına göre kilogramı 10-15 lira arasında değişen pirincin yaşanan olaydan etkilenmeyeceği belirtildi. Gazetemize konuşan Pirinç Değirmencileri Derneği Başkanı Birol Kocaman “Pirinci, Çin'den ithal edeceğiz diye bir mecburiyetimiz yok. Vatandaşın tedirgin olmasına gerek yok. Ortada fiyatın artmasını gerektirecek bir durum yok” dedi. Türkiye'nin pirinçte tek kapısının Çin olmadığını ifade eden Kocaman “Türkiye, hiçbir zaman Çin'e bağlı olmadı. Rusya, Balkan ülkeleri, Myanmar gibi ülkelerden de ithal edebiliyoruz. Çin pirinci zaten tüketim alışkanlığımıza uygun değil. Tamamen ucuz olmasından kaynaklı, alternatif olarak geliyordu. Ülke olarak toplam tüketim miktarımızı 47 bin tonu bulurken Çin pirincinin payı ise sadece yüzde 5. Şu anda yalnızca Mersin Limanı'nda önceden sevkiyatı yapılmış 100 bin ton pirinç bekletiliyor. Prosedür gereği mecburi analizi yapılıyor. Fiyatların artacağını düşünmüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi ciddi bir stoka sahip. Sektör olarak 150 bin ton açığımız var. Ergene bölgesinde ciddi çalışmalar yapılıyor.”

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