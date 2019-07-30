Pırlantada Işıltılı fırsatlar göz dolduruyor!

Pırlanta, ihtişamı ve değeriyle uzun zamandır en çok sevilen ve ilgi gören mücevherlerin başında geliyor. Kişisel aksesuar ya da evlilik teklifleri gibi özel günlerin gözdesi olan pırlanta, pazar alanındaki geniş alıcı kitlesini daima arttırırken, her bütçeye ve zevke uygun seçenekler üretiliyor. Türkiye'nin lider mücevher markalarından biri olan Zen Pırlanta, mücevher alıcıları için cep yakmayan fırsatlar sunuyor.

Yüzüklerde büyük indirim

Zen Pırlanta'nın birçok farklı modellerindeki pırlanta yüzüklerde yüzde 50 indirime varan yaz fırsatları özellikle yakın zamanda evlilik teklifi yapmayı planlayan müşterilerin yüzünü güldürüyor. Tektaş pırlanta yüzüklerde 882 TL'den; beştaş pırlanta yüzüklerde 972 TL'den; baget yüzüklerdeyse 1.580 TL'den başlayan uygun fiyatlı pırlanta yüzükler alıcılarını bekliyor. Zen Pırlanta'nın yaz indirimi, taksitli ödeme seçenekleri ile her bütçeye ve zevke uygun pırlanta yüzükleri müşterilere ulaştırmayı hedefliyor.

Işık seli bilekliklerde kaçırılmayacak fırsatlar

Son zamanlarda popülaritesini arttıran, kadınların sıklıkla kullandığı son moda ışık seli bileklikler Zen Pırlanta'nın özel koleksiyonlarında, kaçırılmayacak indirim fırsatlarıyla alıcılarını bekliyor. Uygun fiyatlara birçok tasarım seçeneği sunan bu koleksiyonda her bütçeye uygun bileklikler bulmak mümkün. 2 bin 180 TL'den başlayan fiyatlarla yaz indiriminin gözdelerinden olan bileklikler Zen Pırlanta ayrıcalığı ile görücüye çıkıyor.

Kredi kartı ve peşin alışverişlerde dört taksit yapan yaz fırsatları internet alışverişlerinde de geçerli. Üstelik 2 bin TL ve üstü tüm mücevher alışverişlerinizde 1.650 TL değerindeki tektaş küpe hediye.

Kaynak: https://www.zenpirlanta.com/

