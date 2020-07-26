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Pişkin hırsız güvenlik kamerasına aldırış etmedi

Pişkin hırsız güvenlik kamerasına aldırış etmedi
Pişkin hırsız güvenlik kamerasına aldırış etmedi

Manisa’da bir restorana giren hırsız, güvenlik kamerasına aldırış etmeden birkaç şişe alkollü içip bir bıçak ile bağış kutusunu çalarak kaçtı. Bir berber dükkanına da girdiği öğrenilen pişkin hırsızın restorandaki görüntüleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın kapalı olduğu gece saatlerinde mekana giren hırsız etrafa bakındıktan sonra güvenlik kameralarını fark etti.

Restorandaki güvenlik kameralarına aldırış etmeyen pişkin hırsız, alkollü birkaç şişe alkollü içki içip bir adet bıçak ve bağış kutusunda bulunan paraları alarak olay yerinden kaçtı. Sabah restorana gelen çalışanlar, bıçağın yerinde olmadığını fark edince durumdan şüphelendi. Ardından az sayıda alkollü içkinin ve bağış kutusundaki az miktarda paranın alındığını fark eden çalışanlar, güvenlik kamerasını izledikten sonra polise haber verdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede aynı hırsızın daha önce bir berber dükkanına da girdiği belirlendi. Hırsızın yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Aykut Yeniçağ
 

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