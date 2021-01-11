İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pişkin hırsız market çalışanının elini ısırdı

Pişkin hırsız market çalışanının elini ısırdı
Pişkin hırsız market çalışanının elini ısırdı

Avcılar'da markette alış veriş yaptıktan sonra parasını vermeden kaçmak isteyen kadın, kendisini durdurmak isteyen market çalışının elini ısırdı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Pişkin hırsız market çalışanının elini ısırdı - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz hafta öğlen saatlerinde Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre, hırsızlık şüphelisi yabancı uyruklu kadın markete gelerek alışveriş yaptı. Bir düzine alışveriş yapan kadın aldığı ürünlerin parasını vermeden kaçmak istedi. Şüpheliyi market çalışanı kadın kapıda durdurdu. İkili arasında tartışma çıktı. Kaçmak isteyen kadın kendisini durduran çalışanın elini ısırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kameranın kaydettiği anlarda şüphelinin kaçmaya çalışması market çalışanı ile kavga etmeleri ve çalışanın elini ısırdığı anlar yer aldı.

Murat Delice - Erdal Can İçelli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.