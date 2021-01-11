Pişkin hırsız market çalışanının elini ısırdı

Olay geçtiğimiz hafta öğlen saatlerinde Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre, hırsızlık şüphelisi yabancı uyruklu kadın markete gelerek alışveriş yaptı. Bir düzine alışveriş yapan kadın aldığı ürünlerin parasını vermeden kaçmak istedi. Şüpheliyi market çalışanı kadın kapıda durdurdu. İkili arasında tartışma çıktı. Kaçmak isteyen kadın kendisini durduran çalışanın elini ısırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kameranın kaydettiği anlarda şüphelinin kaçmaya çalışması market çalışanı ile kavga etmeleri ve çalışanın elini ısırdığı anlar yer aldı.

Murat Delice - Erdal Can İçelli

