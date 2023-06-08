İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pişkin hırsızlar

Pişkin hırsızlar
Pişkin hırsızlar

Adana’da ev sahibi düğündeyken içinde 2 milyon liradan fazla altın, 500 dolar ve 15 bin lira para olan kasayı çalıp, evin içinde açmaya çalışırken terledikleri için vantilatör açan hırsızlar, ev sahibinin geleceğini öğrenince kasayla birlikte kaçtı.

Pişkin hırsızlar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. İddiaya göre belediyeden emekli olan ev sahibi Mehmet Kızıltoprak, emekli ikramiyesi ve çocuklarının biriktirdiği 2 milyon liradan fazla tutardaki altını ile 500 dolar ve 15 bin lirasını çelik kasaya koydu. Kızıltoprak, geçtiğimiz günlerde akşam eşi ve çocuklarını alarak bir akrabasının düğününe gitti. Bir süre sonra Kızıltoprak, düğünde takılacak bir takıyı unuttukları için eve geldi. Bu sırada evin önünden bir otomobil hızla ayrıldı. Hemen evine giren Kızıltoprak giriş demir kapının, çelik kapının ve yatak odası kapısının kilidinin patlatılarak açıldığını görünce hemen çelik kasaya baktı. Çelik kasanın da olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasını inceleyerek otomobili plakadan buldu. Hırsızlık zanlısı bir kişi tutuklandı. Ancak ne diğer zanlılar nede kasa bulunabildi.

“Kasayı evde açmaya çalışmışlar terleyince vantilatör kullanmışlar”

Kızıltoprak, eve gelince şok olduklarını belirterek, “Tüm birikimimiz kasadaydı. Benim emekli birikimim, çocukların birikimleri hepsi gitti. Bizim düğüne gitmemizi bekleyip eve girmişler. Direkt kasayı alıp evde açmaya çalışmışlar. Terleyince de vantilatörü kullanmışlar. Bizim düğünden eve geleceğimizi de öğrenince kaçmışlar. 2 milyondan fazla altın, 500 dolar ve bir süre sonra akrabalarımızın düğünü için sakladığımız 15 bin lira gitti” dedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.