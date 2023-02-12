Pist onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleşti

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde pisti büyük hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekiplerinin başlattığı Hatay Havalimanı pistini onarım çalışmaları tamamlandı.

Pistin onarılmasıyla Hatay Havalimanı uçuşa hazır hale getirilirken, Hatay Havalimanı'na deprem sonrası ilk yolcu uçağı uçuşu Boeing 737 ile yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndan yolcusuz kalkan uçakta, sadece deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere çok sayıda yardım malzemesi olduğu belirtildi.

Lokman Sarıkurt



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