İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pitbull çaldı, 7 bin 802 TL para cezası yedi

Pitbull çaldı, 7 bin 802 TL para cezası yedi
Pitbull çaldı, 7 bin 802 TL para cezası yedi

Mersin’in Mut ilçesinde pitbull cinsi köpek çalan şahsa 7 bin 802 TL idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, S.A. adlı kişiyi kamyonetindeki çalıntı biri golden ve pitbull cinsi iki köpekle yakaladı. Golden cinsi köpek sahibine teslim edildi. Mut Milli Parklar Müdürlüğünce pitbull cinsi köpek bulundurduğu gerekçesiyle S.A.'ya 7 bin 802 TL idari para cezası uygulandı.

Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan S.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hasan Çetin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.