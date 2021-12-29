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Pitbull saldırısında ağır yaralanan ve doku nakli yapılan Asiye, servise alındı

Pitbull saldırısında ağır yaralanan ve doku nakli yapılan Asiye, servise alındı
Pitbull saldırısında ağır yaralanan ve doku nakli yapılan Asiye, servise alındı

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e nakledilen dokuların iyi olduğu ve küçük kızın yoğun bakımdan servise alındığı bildirildi. Asiye Ateş'in uyandırıldığı ve tedavisinin bir süre yoğun bakımda devam edeceği öğrenildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten geçtiğimiz cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen küçük Asiye'nin tedavisine başlandı. Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, dün akşam saatlerinde uyandırılmıştı.

"Servise alındı"

Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete tarafından yapılan açıklamada, “Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi olup, hayati bulguları da stabil seyretmektedir. Hastamız yoğun bakım ünitesinden servise alınmış durumdadır. Servis koşullarında takip ve tedavisi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İsa Akar

 

 

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