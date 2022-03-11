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Pitbullu torbacı bonzai yakalatınca çocuk gibi ağladı

Pitbullu torbacı bonzai yakalatınca çocuk gibi ağladı
Pitbullu torbacı bonzai yakalatınca çocuk gibi ağladı

Adana’da polisin gündüz vakti düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, evinin çevresine Pitbull cinsi köpekler yerleştiren torbacı, evinde bonzai ele geçirilince “O benim değil” diyerek ağladı.

Pitbullu torbacı bonzai yakalatınca çocuk gibi ağladı - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 4 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, gündüz vakti operasyon için düğmeye bastı. Polis 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Polisin Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki Yılmaz K.'nin (40) adresine baskın yaptığında zanlıların evin her tarafına Pitbull köpekleri yerleştirdiği görüldü. Narkotik ekipleri özel harekat polisinin de yardımıyla köpekleri atlatıp eve baskın yaptı. Baskında Yılmaz K. ve evin dam bölümündeki odada bulunan Orhan Y. gözaltına alındı.

Polis Orhan Y.'nin bulunduğu odada hassas burunlu narkotik köpeğiyle yaptığı aramada 24.90 gram bonzai ele geçirdi. Orhan Y. ise “O benim değil” diyerek ağlamaya başladı. Polis Orhan Y.'ye ters kelepçe takıp gözaltına aldı. Zanlıların evlerin damına dikenli tel örgü çekerek polisin gelmemesi için de önlem aldığı görüldü.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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