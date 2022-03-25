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Pitbullun sahibi ve ısırdığı suç makinesi tutuklandı

Pitbullun sahibi ve ısırdığı suç makinesi tutuklandı
Pitbullun sahibi ve ısırdığı suç makinesi tutuklandı

Güngören’de pitbull cinsi köpeğin ısırdığı suç makinesi şahıs ile köpeğin sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pitbullun sahibi ve ısırdığı suç makinesi tutuklandı - Tıkla İzle

Güngören'de geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, pitbull cinsi köpek ağızlıksız bir şekilde gezdirildiği sırada sokakta bir kişiye saldırıp bacağından ısırmıştı. Bir vatandaşlar tarafından kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatmış, dehşet anları ise kameraya yansımıştı. Yapılan araştırmalarda, Y.T. isimli şahsın yaralı olarak hastaneye başvurmuş ve görüntülerde yer alan köpeğin sahibinin ise H.H.A. isimli şahıs olduğu tespit edilmişti.

Köpeğin ısırdığı genç suç makinesi çıktı

Çalışmaların devamında olayda mağdur olan Y.T. isimli şahsın 23 suç kaydı olduğu ve “gasp” suçundan faili firar olarak arandığı belirlendi. Y.T. ile birlikte farklı konulardan 9 suç kaydı bulunduğu belirlenen köpek sahibi H.H.A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili muhafaza altına alınan 2 pitbull cinsi köpek barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi.

Köpeğin sahibi ile ısırdığı şahıs tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan Y.T. ile köpeğin sahibi H.H.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.T. ‘Yağmadan' dolayı, köpeğin sahibi H.H.A. ise ‘kasten yaralama' olayından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman
 

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