Piyanist Anjelika Akbar kulakların pasını silecek

Dünyaca tanınan piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Sovyet dönemi bestecilerinin eserlerinin özgün uyarlamalarıyla 26 Ocak Perşembe günü Grand Pera Emek Sahnesi'ne konuk oluyor. Klasik müzik severlerin Sovyet Cumhuriyetleri dönemi bestecilerinden Tariverdiev, Gladkov, Petrov, Rybnikov, Schnittke, Dunaevsky, Shainsky ve Dashkevich'i Anjelika özgün uyarlamalarıyla dinleme olanağı bulacağı konserin biletleri ise kültür, sanat, eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesini sağlayan Biletinial'da satışa sunulacak.

Mustafa Gök



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