Piyano çalan kuryenin hayali piyanist olmak

GETİR kuryesi Muharrem Can İncir sipariş götürdüğü otelde piyano gördü ve çalmak istedi. Piyano'nun başına geçen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir, Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip yayınlanınca sosyal medyada gündem oldu. Başarılı piyano performansıyla adından söz ettiren İncir, ünlü isimlerin ve GETİR kurucusu Nazım Salur'un da dikkatini çekti. Şirket, İncir'in müzik eğitimine destek verecek. Kuryeliği bırakan İncir şirketin yazılım departmanında da part time çalışmaya devam edecek.

"Bu kadar gündem olacağımı beklemiyordum"

Ek iş olarak 1 aydır kuryelik yaptığını söyleyen üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir, "Piyano çaldığım anların bu kadar gündem olacağını tahmin etmemiştim. Sipariş götürdüğüm otelde piyano gördüm. Piyanoyu çalmak istediğimi söyledim. İzin verdiler ve performansımı sergiledim. Piyano eğitimi almadım, internet üzerinden videolar izleyerek öğrendim. 10-15 parça çalabiliyorum. Fazıl Say'ı örnek alıyorum. Getir'den destekler geldi. Müzik eğitimi almam için destek olacaklar. Konservatuar okuyacağım. Kurye arkadaşlarım hayallerinin peşini bırakmasın" dedi.

Firmanın CEO'su Batuhan Gültakan da "Şirketimiz bünyesinde çalışan arkadaşımızı sosyal medyada görünce iletişime geçtik. Hikayesini dinledik, müzik eğitimi almadığını öğrendik. Müzik eğitimi almak istediğini, hayalleri olduğunu öğrendik. Biz de bu hayallerine giderken şirket olarak kendisine destek olacağız. Müzik eğitimi masraflarını üstleneceğiz. Muherrem Can'ın yeteneği var, bizde doğru ellerde hayallerine gitmesini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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