Piyasa değeri 1 milyon TL'den fazla kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda 2 farklı operasyon yapan KOM Şube Polis ekipleri, toplamda 8 milyon 272 bin adet boş makaron, bin 800 adet tütünle doldurulmuş makaron ve yaklaşık 100 kilogram açık tütün ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda ise 2 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerin ardından 2 şahıs da serbest bırakılırken ele geçirilen malzemelerin ise piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olduğu öğrenildi.



Köksal Kılınç

