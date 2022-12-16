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Piyasa değeri 7 milyon lira: 5 bin 203 adet taklit ayakkabı ele geçirildi

Piyasa değeri 7 milyon lira: 5 bin 203 adet taklit ayakkabı ele geçirildi
Piyasa değeri 7 milyon lira: 5 bin 203 adet taklit ayakkabı ele geçirildi

Adana polisi bir mağaza ve imalathaneye yaptığı baskında, piyasa değeri 7 milyon lira olan 5 bin 203 taklit ayakkabı ele geçirdi.

Piyasa değeri 7 milyon lira: 5 bin 203 adet taklit ayakkabı ele geçirildi - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki A.B.'ye ait mağaza ile imalathanede taklit ayakkabı bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, belirlenen 2 ayrı adrese baskın yaptı. Mağaza ve imalathanede yapılan aramada ünlü markaları taklit ederek üretilmiş, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan 5 bin 203 kopya ayakkabı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ayakkabılara da el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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