Piyasaya 1.5 milyon liralık sahte altın süren şebeke çökertildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kurdukları 5 ayrı imalathanede altınların orijinaline yakın şekilde basarak kuyumcular aracılığı ile piyasaya süren bir suç örgütüne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 94'ü yakalandı. Operasyon polis kamerasına da yansıdı.

Şebekenin bakır madeninin üzerine altın kaplayıp inandırıcılık açısından önemli firmaların logolarını basarak üretim yaptıkları ve bu yöntemle piyasaya yaklaşık 1.5 milyon lira değerinde sahte altın sürdükleri tespit edildi. Gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman