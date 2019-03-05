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Piyasaya 1.5 milyon liralık sahte ziynet eşyasını sürmüşler

Piyasaya 1.5 milyon liralık sahte ziynet eşyasını sürmüşler
Piyasaya 1.5 milyon liralık sahte ziynet eşyasını sürmüşler

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen çetenin, piyasaya 1.5 milyon liralık sahte ziynet eşyasını sürdüğü belirlendi.

Alınan bilgilere göre, bazı kuyumcuların ve altın ticaretiyle uğraşan kişilerin ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kurdukları 5 ayrı imalathanede altınların orijinaline yakın şekilde basarak kuyumcular aracılığı ile piyasaya süren bir suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatmıştı.

Günde 50 bin lira değerindeki sahte altın kuyumculara pazarlanmış

Sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü iddia edilen suç örgütüne yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, hakkında gözaltı kararı verilen örgüt üyesi 125 kişiden 91'i yakalandı.

İNANDIRICI OLSUN DİYE BAZI ÖNEMLİ ALTIN MARKALARININ MÜHRÜNÜ VURMUŞLAR

Suç örgütünün, bakır madeninin üzerine altın kaplayıp inandırıcılık açısından önemli firmaların logolarını basarak üretim yaptıkları, günlük 50 bin lira değerindeki sahte ürünü yurt genelindeki kuyumculara pazarladıkları tespit edildi. Bu yöntemle ayda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde içi bakır dışı altın plaka kaplı sahte altınları piyasaya sürdüğü tespit edilen suç örgütünün, bugüne kadar orijinaline yakın üretilen sahte ziynet eşyasının ne kadarını piyasaya sürdüğü ise henüz bilinmiyor.

İSTANBUL'DAKİ 5 İMALATHANE MÜHÜRLENDİ

Suç örgütü üyelerinin ayrıca bastıkları altınların gramajında da milimetrik oynamalar yaparak da kâr elde ettikleri öğrenilirken, baskınlarda yüklü miktarda sahte ya da ayarı düşürülmüş ziynet eşyasına el konuldu. Yakalanan 91 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Düşük gramajlı ya da sahtesi üretilen altınların basıldığı 5 imalathane polis tarafından mühürlenerek kapatılırken, suç örgütüne mensup firari 34 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonların da sürdüğü bildirildi.  

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