İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalandı

Piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalandı
Piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalandı

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir başka operasyonda ise, ruhsatsız 4 adet av tüfeği ile 2 adet tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, sahte para ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. KOM polisi, 23 ayrı suçtan aranan K.O. isimli şahsı piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerine yapılan aramada 4 adet 100'er liralık sahte banknot ele geçirdi. Gözaltına alınan K.O. emniyetteki ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunun (TCK) 194. maddesi gereğince "parada sahtecilik" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, polisin bir süredir şüpheli olarak teknik ve fiziki takip sonrası K.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Burada yapılan aramada; ruhsatsız olarak bulundurduğu 4 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 55 adet dolu fişek, 2 adet şarjöre el konuldu. Şüpheli olarak gözaltına alınan 4 şahıs hakkında da 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Hasan Ay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.