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Piyasaya sürülmeye hazırlanan 148 gram bonzai ele geçirildi

Piyasaya sürülmeye hazırlanan 148 gram bonzai ele geçirildi
Piyasaya sürülmeye hazırlanan 148 gram bonzai ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 148,64 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmaya çalışanlara göz açtırmıyor. Bu kapsamda sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 66 çıkısı satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam 148,64 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 1'i hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 2 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan şahıs, bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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