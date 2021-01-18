Pizza paket servis motosikletleri boş caddede çarpıştı: 2 yaralı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı da trafik kazalarına engel olamıyor. Pazar günü meydana gelen ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası bu kadarına da pes dedirtti. Kaza Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Anaokulu istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki pizza paket servis elemanı Ahmet Deniz Ardıç'ın kullandığı 07 AHB 975 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyir halindeki bir başka pizzacıda paket servis elemanı olarak çalışan Davut İşlek'in kullandığı 07 AGF 782 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan Davut İşlek, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü Ahmet Deniz Ardıç ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

"Yaya geçidine gelince yavaşladım, arkadan çarptı"

Kazaya karışan motosiklet sürücülerinden Ahmet Deniz ardıç, servisten dönerken arkasından diğer motosikletin geldiğini gördüğünü belirterek, “Arka arkaya kavşaktaki yaya geçidine yaklaştığımız sırada kavşaktan araç çıkabileceğini düşünerek hızımı kestim. Arkadan gelen motosiklette bana çarptı” diye konuştu.

Arif Kaplan

