PKK elebaşı hakkında açıklamalar yapan Merdan Yanardağ tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Yanardağ, soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınmıştı.

Tutuklama talep edildi

Şüpheli Yanardağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Yanardağ, daha sonra 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüpheli Yanardağ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema Demir

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