PKK elebaşları kaçacak yer arıyor

Son olarak, kırmızı kategoride aranan sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko'nun etkisiz hâle getirilmesi örgütteki panik havasını iyice artırdı.

605 TERÖRİST YAKALANDI

Güvenlik güçlerinin nokta atışı operasyonlarıyla bugüne kadar, 403'ü terörden arananlar listesinde bulunan, toplam 605 sözde üst düzey terörist etkisiz hâle getirildi. Bunlardan 32'si kırmızı, 26'sı mavi, 30'u yeşil, 61'i turuncu ve 309'u gri kategorideydi.

Bu yıl etkisiz hâle getirilen üst düzey terörist sayısı 60. Bunlardan 3'ü 10 milyon TL ödülle kırmızı listede yer alırken, 1'i mavi, 15'i turuncu ve 36'sı da gri kategorideki yer alıyordu. Bunlar arasında sözde Şenyayla sorumlusu Erdal Tekay, sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu Musa Kalkan ile PKK/KCK önderlik komitesi ve yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen de bulunuyordu. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde hava destekli yapılan operasyonda, 2018 yılında Bitlis'te zırhlı bir araca yönelik EYP'li eylemi gerçekleştiren teröristlerden Sultan Oruç etkisiz hâle getirilmişti. Güvenlik kaynakları, MİT ve TSK tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonların, PKK'yı ciddi anlamda sarstığını ve örgütten kaçışları arttığını ifade ediyor.

Türkiye Gazetesi