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PKK Öcalan'ın en yakınındaki ismin ölümünü saklıyor mu?

PKK Öcalan'ın en yakınındaki ismin ölümünü saklıyor mu?
PKK Öcalan'ın en yakınındaki ismin ölümünü saklıyor mu?

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın en yakınındaki isimlerden Başkanlık Konseyi üyesi Ali Haydar Kaytan’ın Kandil'e düzenlenen hava harekatında öldüğü iddia edildi.

PKK Başkanlık Konseyi üyesi Fuat kod Ali Haydar Kaytan, uzun zamandır ne açıklama yapıyor ne de görüntü veriyor. Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, Kaytan'ın Eylül 2019'da Türkiye'nin Kandil'e gerçekleştirdiği hava harekatında öldüğü belirtiliyor. Örgütten kaçarak teslim olan bazı örgüt mensuplarının da bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ve motivasyon uzmanı Ali Haydar Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri öğrenildi.

Örgüt ise bugüne kadar bir açıklama yapmazken, PKK'nın moraller bozulmasın diye üst düzey ölümleri sakladığı biliniyor.

İlker Turak

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