PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP'li başkan da dahil 3 kişi serbest kaldı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürüten soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 9 Haziran'da İstanbul'un 8 ayrı ilçesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Söz konusu soruşturma kapsamında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Bor'un da aralarında olduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan 7 kişi, geniş güvenlik önlemleri arasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Bor'un da bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Sadık Kahraman