İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

PKK operasyonunda gözaltına alındı, 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi

PKK operasyonunda gözaltına alındı, 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi
PKK operasyonunda gözaltına alındı, 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı. Kadınlarda biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek çek sosyal medyaya atarım" diyerek tepki gösterdi.

PKK operasyonunda gözaltına alındı, 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 2'si kadın 6 kişiyi tespit etti.

Polis zanlıları yakalamak için 26 Nisan günü şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2'si kadın 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aralamalarda cep telefonu ve bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Y.B. adlı kadın kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Çek çek sosyal medyaya atarım" diyerek tepki gösterdi. Zanlılardan yaşı küçük olan ikisi savcılıkta serbest kalırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.