PKK operasyonunda Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet K. ile Helin K. ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda B.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel harekat polisleri evlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp içeri girdi. Polis şahısları yere yatırıp etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Operasyonda, HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet K. ile Helin K. ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda B.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Polis Seyhan Belediyesinde başkan yardımcısının odasında da arama yaptı. Polisin araması hala devam ediyor.

Funda B., basın mensuplarının 'neden gözaltına alındınız' sorusuna, “Siz daha iyi bilirsiniz” yanıtını verirken, basın mensubunun 'PKK operasyonunda gözaltına alındınız' demesi üzerine “O sizsiniz” diye tepki gösterdi. Şüpheliler adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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