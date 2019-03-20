İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PKK yandaşlarından Almanya'da televizyon binasına baskın

PKK yandaşlarından Almanya'da televizyon binasına baskın
PKK yandaşlarından Almanya'da televizyon binasına baskın

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları, televizyon binasını basarak işgal etmeye kalkıştı.

Terör örgütü yandaşları, Almanya'nın Köln kentinde devlet televizyonu binasını bastı. Devlet televizyonu yetkilisi, basına yaptığı açıklamada işgal girişiminin olduğunu ve göstericilerin binaya girmeye çalıştığını söyledi. Şehir merkezinde bulunan binanın işgal girişiminde 2 polisin yaralandığı, bazı göstericilerin gözaltına alındığı açıklandı.
Polisin yaptığı açıklamada ise, terör örgütü yandaşlarının Merkez Tren İstasyonu yakınlarında yaptığı gösteri sonrası dağılmayan bir grubun televizyon binasını işgal girişiminde bulunduğu belirtildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.