İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

PKK'da çözülmeler devam ediyor

PKK'da çözülmeler devam ediyor
PKK'da çözülmeler devam ediyor

Suriye ve Irakta terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 PKK’lı terörist jandarma ekiplerince yapılan ikna çalışmaları sonucu Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısına gelerek teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığına ekiplerin yapmış olduğu ikna çalışmalar çerçevesinde Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 PKK'lı terörist, yapılan görüşmeler ve ikna çalışmaları sonucunda Habur Sınır Kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan PKK'lı teröristler güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak Türkiye'ye girişleri sağlanırken, teslim olan teröristler daha sonra jandarma ekiplerince ifadeleri alınmak üzere bölgeden götürüldü.

Sedat Irmak

 


 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.