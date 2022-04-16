PKK'da çözülmeler devam ediyor

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığına ekiplerin yapmış olduğu ikna çalışmalar çerçevesinde Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 PKK'lı terörist, yapılan görüşmeler ve ikna çalışmaları sonucunda Habur Sınır Kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan PKK'lı teröristler güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak Türkiye'ye girişleri sağlanırken, teslim olan teröristler daha sonra jandarma ekiplerince ifadeleri alınmak üzere bölgeden götürüldü.

Sedat Irmak



