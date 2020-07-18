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PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9'u daha tutuklandı

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9'u daha tutuklandı
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9'u daha tutuklandı

Gaziantep’te, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan ve çok sayıda HDP’linin gözaltına alındığı operasyonda 9 zanlı daha tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklananların toplam sayısı ise 18’e yükseldi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonla gözaltına alınan 33 kişiden 16'sının daha işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan 16 kişiden 9'u tutuklanırken, 4 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. Toplam 7 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Gaziantep İl Başkanı da tutuklanmıştı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Temmuz'da yapılan operasyonda toplam 33 kişi gözaltına alınmış ve aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi de bulunduğu 9 kişi de dün tutuklanmıştı.

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