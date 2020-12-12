İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı

PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı
PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS ve Gençlik Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla ilimiz Cizre ilçesinde YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 Aralık 2020 günü yapılan operasyonda; 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Melih Yiğit

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.