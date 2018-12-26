PKK/KCK terör örgütü üyesi 8 şahıs tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü adına molotof kokteylli korsan gösteri yapan, araç yakma ve benzeri eylemlere katılan 19 şüpheli tespit edildi. Polis ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, haklarında iletişim tedbiri uygulanan ve görüşmelerinde suç unsuru görüşme tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Arnavutköy, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri ile Mardin'de 22 Aralık'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet otomatik tüfek, tüfeğe ait 25 adet fişek, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



25 Aralık'ta adli makamlara sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 8 şahıs ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.