PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar çerçevesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgütünün propagandasının yapıldığı tespit edildi. Jandarma görevlilerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. İki şahıs yakalanıp gözaltına alınırken, şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şahısların gözaltına alındıktan sonra adli işlemlerine devam edildiği öğrenildi.