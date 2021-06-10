PKK/KCK terör örgütünün sivillere yönelik Suriye'de yapmış olduğu eylemlerine bir yenisini daha ekledi

7 Haziran 2021 tarihinde akşam saatlerinde Suriye Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan Çobanbey ilçe Merkezinde Suriyeli Alaaddin Mustafa (1994 doğumlu) isimli örgüt mensubunun sırt çantasında para karşılığı taşıdığı bomba, hainler tarafından sivillerin içinde uzaktan patlatıldı.

Eylemde bombayı para karşılığı taşıyan şahıs hayatını kaybederken (6) sivil vatandaş ise yaralı olarak kurtuldu. Söz konusu eyleminin talimatını ise Suriye/Münbiç bölgesinde faaliyet gösteren Ebu Raşid (K) El Reşit isimli örgüt mensubunun verdiği tespit edildi.

Ali Nargüner

