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PKK/KCK terör örgütünün sivillere yönelik Suriye'de yapmış olduğu eylemlerine bir yenisini daha ekledi

PKK/KCK terör örgütünün sivillere yönelik Suriye'de yapmış olduğu eylemlerine bir yenisini daha ekledi
PKK/KCK terör örgütünün sivillere yönelik Suriye'de yapmış olduğu eylemlerine bir yenisini daha ekledi

Son dönemde yurtiçi ve yurtdışında güvenlik güçlerimizin gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyonlar sonucu iyice köşeye sıkışan, eylem kabiliyetini yitiren terör örgütü, güven ortamı ve istikrarı zedelemek amacıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat Bölgelerine yönelik özellikle masum halkın yoğun bulunduğu bölgelerde alçakça saldırılarına devam ediyor.

PKK/KCK terör örgütünün sivillere yönelik Suriye’de yapmış olduğu eylemlerine bir yenisini daha ekledi - Tıkla İzle

7 Haziran 2021 tarihinde akşam saatlerinde Suriye Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan Çobanbey ilçe Merkezinde Suriyeli Alaaddin Mustafa (1994 doğumlu) isimli örgüt mensubunun sırt çantasında para karşılığı taşıdığı bomba, hainler tarafından sivillerin içinde uzaktan patlatıldı.

Eylemde bombayı para karşılığı taşıyan şahıs hayatını kaybederken (6) sivil vatandaş ise yaralı olarak kurtuldu. Söz konusu eyleminin talimatını ise Suriye/Münbiç bölgesinde faaliyet gösteren Ebu Raşid (K) El Reşit isimli örgüt mensubunun verdiği tespit edildi.

Ali Nargüner
 

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