PKK/KCK'dan aranması olan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şehir merkezlerinde ve metropollerde şiddet eylemleri gerçekleştiren, kırsala eleman teminini sağlayan, örgütlenme olarak KCK/Türkiye örgütlenme sistematiği içerisinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan Ö.T. için arama kaydı başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli Ö.T., İstanbul'un Esenler ilçesinde yakalandı. Yakalanan şüpheli Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Burada işlemleri yapılan HDP Genel Merkez Parti Meclis Üyesi olduğu öne sürülen şüpheli Ö.T., ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halil Dağ



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