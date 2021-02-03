PKK/KCK'nın gençlik yapılanması soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile yakalanmalarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

HDP Gençlik Yürütme Kurulu ve Gençlik Meclisi üyesi olan şüphelilerin legal izlenim vermek amacıyla HDP içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenmişti. Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 7'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Abdullah Sarica

