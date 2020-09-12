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PKK/KCK'nın hacker grubuna yönelik operasyonda 11 tutuklama

PKK/KCK'nın hacker grubuna yönelik operasyonda 11 tutuklama
PKK/KCK'nın hacker grubuna yönelik operasyonda 11 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren "hacker"lara yönelik Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'inin tutuklandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten Mezopotamia Hackers gurubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak 01.09.2020 tarihinde gözaltına alınan 18 şüphelinin 6'sı etkin pişmanlıkta bulunmaları nedeniyle adli kontrol, 12'si ise terör örgütüne üye olmak ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Abdullah Sarica
 

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