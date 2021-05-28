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PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu

PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu
PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 73'e yükseldi.

Yunus Emre Kartal
 

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