PKK'lı Azad Öngüç'ün yakalanması şehit ailelerinin yüreğine su serpti

Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, Siirt'te 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olayının faili Azad Öngüç'ün yakalanmasının bir nebze de olsa şehit yakınlarının yüreğine su serptiğini dile getirdi.

Şehitoğlu, “Eli kanlı PKK terör örgütünün yapmış oldukları saldırı sonucunda 1 jandarma personelimiz, 6 güvenlik korucumuz şehit olmuştu. Bu olayın failinin bugün yakalandığını duyduk, bizler şehit aileleri olarak bu duruma sevindik. Bu tür cinayetler, katliamlar yapanların ülkemizde cezasız kalmayacağını ve onların her daim ülkemizin güvenlik güçlerinden kaçamayacağını bir kez daha görmüş olduk. Terörle mücadelede aktif bir şekilde mücadeleye devam eden güvenlik güçlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun. Rabbim devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Askerimiz, polisimiz, Mehmetçiğimiz her daim terör örgütleri karşısında zaferler yazmaya devam edecektir” dedi.

Olay

İçişleri Bakanlığı, 30 Mart 2018'de Siirt'te 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olayının faili Azad Öngüç isimli terör örgütü mensubunun yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik çalışmada, ‘Canfeda Alman' kod adlı terörist Azad Öngüç'ün tır dorsesinin altına saklanarak yurda giriş yaptığı bilgisine ulaşıldı. 24 Kasım'da jandarma ekiplerince 3 kişinin içinde bulunduğu söz konusu tır, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan araştırmada tırdaki 3 kişiden birinin ‘Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma' ve ‘kasten öldürme' suçlarından da aranan ‘Canfeda Alman' kod adlı terörist Azad Öngüç olduğu tespit edildi. Öngüç ile birlikte yanındaki 2 kişi de ‘Bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan gözaltına alındı.

Öngüç'ün, başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt merkez Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak için görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan, 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi.

Öngüç'ün ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu ‘Hakkı Gabar' kod adlı İskan Akyüz'ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi. Terörist Öngüç, işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selami Deniz



İLGİLİ HABER 7 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırının faillerinden Azad Öngüç yakalandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.