PKK'lı teröristlere ait 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 ele geçirildi

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak; 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi” ifadelerine yer verdi.

Doğukan Gürel



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