İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

PKK'lı teröristlere ait 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 ele geçirildi
PKK'lı teröristlere ait 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK’lı teröristlere ait 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 ele geçirildiğini duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak; 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi” ifadelerine yer verdi.

Doğukan Gürel
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.