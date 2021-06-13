PKK'nın Afrin'de saldırdığı hastane harabeye döndü

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin ilçesine dün düzenlediği füze saldırısında 18 sivil hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralanmıştı. Saldırılar nedeniyle ilçedeki evler kullanılmaz hale gelirken, Şifa Hastanesi de hizmet dışı kalmıştı. Saldırılarda yerle bir edilen hastanenin ve evlerin enkazı görüntülendi.

Harabeye dönen hastanede tercüman olarak çalışan ve saldırı sırasında hastanede olan Abdul Moin Abu Walid, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Abu Walid, “Dün saat 19.00'da biz burada hastanede çalışıyorduk. İlk saldırı Afrin çevresinde oldu. Yaralılar buraya getirildi. İkinci saldırı tam burada acil servis ve doğum servisinde oldu. 20'den fazla yaralı vardı, 2 çalışan da hayatını kaybetti” dedi.

Abdul Moin Abu Walid, “Burada çalışıyorduk ve bu bir hastane. PKK'nın saldırısının ardından işimiz durdu. Hastanenin yüzde 60'ı kullanılamaz hale geldi. Afrin'de zaten iki hastane var. Onlardan biri Şifa Hastanesi. Yaralılara hizmet edemedik, yakın hastanelere gönderdik” ifadelerini kullandı.

Saldırı nedeniyle ambulanslar dahil çoğu tıbbi ekipman da kullanılamaz hale gelirken, sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etmek zorunda kaldı.

Muhamed El Mustafa