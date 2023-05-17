PKK'nın basın komitesinde oldukları iddia edilen 12 sanığın ilk duruşması görüldü

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesine üye oldukları iddia edilen 10'u tutuklu 12 sanıklı davanın ilk duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi. Sanıklar mahkemeye avukatları ile katıldı. İddianamedeki suçlamalar hatırlatılan sanıklardan savunmaları istendi. Sanıklar terör örgütü PKK/KCK'nın medya yapılanmasında yer almadıklarını, bağımsız ve tarafsız gazetecilik yaptıklarını savunarak tahliyelerini talep etti.

Mahkemenin aldığı ara karara göre; sanıklar Diren Yurtsever, Deniz Nazlım, Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, Habibe Eren ve Öznur Değer adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sanık Hamdullah Bayram'ın ise "kaçma şüpheli olduğu" gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma 5 Temmuz'a ertelenirken iddianamede sanıkların gazeteci kimliği altında örgütsel faaliyette bulundukları ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası almaları isteniyor.

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