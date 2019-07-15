PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü, geriye bu fotoğrafları kaldı

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mezrada gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı. Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti. Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hayvancılıkla uğraştıkları için 2 çocuğuyla yaylaya çıkan Ekber ve Cevriye Güloğlu çifti bugün yaşanan talihsiz olay sonrası yıkıldı. İlkokul 3. sınıfı bitiren Ayaz ve bu yıla Anaokuluna yazılan Nupelda'dan geriye mutlu günlerinde çekilen fotoğrafları kaldı.

Ercan Topaç