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PKK'nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı

PKK'nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı
PKK'nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı

Osmaniye’de silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine gitmeye çalışırken düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

PKK’nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine gideceği bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şahsın V.A. olduğu belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde şahsın içerisinde olduğu aracı durdurdu. Şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılan sorgusunda PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak amacıyla yola çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk Kaya
 

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