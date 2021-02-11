PKK'nın dağ kadrosuna katılmak isteyen şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılmak için doğu illerine gideceği bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şahsın V.A. olduğu belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde şahsın içerisinde olduğu aracı durdurdu. Şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılan sorgusunda PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak amacıyla yola çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk Kaya

