PKK'nın gençlik yapılanmasına ve Suriye koluna operasyon: 9 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da bölücü örgüt PKK/KCK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG ile yine aynı örgütün gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketinin (DGH) faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik güvenlik ve istihbarat birimlerince yeni bir çalışma yürütüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve haklarında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgi ve belgeler elde edilen şüpheliler ile yine geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında silahlı faaliyet gösterdikten sonra legal/illegal yollardan Türkiye'ye geçen bazı zanlılar tespit edildi. An itibarıyla İstanbul'da barındıkları yönünde istihbarat elde eden polis, belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah 8 ilçede 13 ayrı adrese baskın düzenledi.

Terör polisi tarafından yapılan özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 9 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. Bu kişilerin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman



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