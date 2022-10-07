İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

PKK'nın gençlik yapılanmasına ve Suriye koluna operasyon: 9 gözaltı

PKK'nın gençlik yapılanmasına ve Suriye koluna operasyon: 9 gözaltı
PKK'nın gençlik yapılanmasına ve Suriye koluna operasyon: 9 gözaltı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün gençlik yapılanması DGH ile Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da bölücü örgüt PKK/KCK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG ile yine aynı örgütün gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketinin (DGH) faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik güvenlik ve istihbarat birimlerince yeni bir çalışma yürütüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve haklarında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgi ve belgeler elde edilen şüpheliler ile yine geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında silahlı faaliyet gösterdikten sonra legal/illegal yollardan Türkiye'ye geçen bazı zanlılar tespit edildi. An itibarıyla İstanbul'da barındıkları yönünde istihbarat elde eden polis, belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah 8 ilçede 13 ayrı adrese baskın düzenledi.

Terör polisi tarafından yapılan özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 9 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. Bu kişilerin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman
 

İLGİLİ HABER
Bakan Soylu: Önümüzdeki 1 ay içinde bir operasyon yapacağız, Türkiye bunu ilk kez duyacak Bakan Soylu: 'Önümüzdeki 1 ay içinde bir operasyon yapacağız, Türkiye bunu ilk kez duyacak'
İLGİLİ HABER
MİTten PKKya nokta operasyon MİT'ten PKK'ya nokta operasyon
İLGİLİ HABER
Fethiyede dolandırıcılık operasyonu Fethiye’de dolandırıcılık operasyonu
İLGİLİ HABER
Polisten kaçakçılık operasyonu Polisten kaçakçılık operasyonu
İLGİLİ HABER
Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonunda dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi 'Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu'nda dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
Antalya merkezli suç örgütü operasyonu: 37 gözaltı Antalya merkezli suç örgütü operasyonu: 37 gözaltı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.