PKK'nın sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Korkutlar Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Korucuları tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen “Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu” devam ediyor. ‘Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili gerekli adli tahkikat başlatıldı.

Selçuk Kaya

