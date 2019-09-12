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PKK'nın sınırda SDG oyunu sürüyor

PKK'nın sınırda SDG oyunu sürüyor
PKK'nın sınırda SDG oyunu sürüyor

Suriye'de Fırat’ın doğusunda oluşturulmak istenen güvenli bölge için görüşmeler sürerken, Suriye sınırında terör örgütü YPG/PKK, SDG flamaları ile varlığını sürdürüyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurma hayalleri yıkılan PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD, işgal ettiği bölgelerde varlığını sürdürmeye çalışıyor. Güvenli bölge çalışmalarının başlaması sonrasında 'çekildik' görüntüsü vermek için sınırda YPG flamalarını indiren ve yerine SDG flamasını asan terör örgütleri, SDG çatısı altında sınırda varlığını flamaları ile gösteriyor.

Öte yandan sınırda saman yığınları dikkat çekerken, sınıra yakın binaların boşalması ve inşaatların artışı dikkat çekiyor.

Beril Solmuşgül - Selman Güneş

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