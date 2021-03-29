PKK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK/KCK Gümrük Koordinasyonu sorumlusu Renas Aydın kod Ömer Aydın, MİT ve TSK'nın 02/02/2021'de Irak/Kandil'de yürüttüğü nefes kesen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

1999 yılından bu yana örgüt içerisinde faaliyet yürüten Renas Aydın kod Ömer Aydın, PKK/KCK'nın Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer almaktaydı. Sözde gümrük faaliyetleri ile örgüte haraç toplayan Ömer Aydın, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer alıyordu. PKK/KCK'nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz “istihbarat şebekelerini” de bu operasyonda kullandı. Ayrıca farklı bölgelerden intikal eden istihbarı bilgileri de analiz eden MİT, Ömer Aydın'ı adım adım takip etti. Bölgede uygun şart ve koşullar oluşunca TSK ile eşgüdüm halinde operasyon gerçekleştirilip, Renas Aydın kod Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

Utku Şimşek

