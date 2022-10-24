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PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü

PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü
PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG’nin sözde Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.

Suriye'de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargahı Suriye/Şeddade'de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.

Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut'un, Türkiye'de gösterdiği faaliyetler ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirdiği eylemleri nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesine girmişti.
Yeri ve faaliyetleri tespit edilen Eyyüp Yakut, bir süre saha ajanlarının takibine alındı. Yakut'u etkisiz hale getirme amacıyla hassas bir planlama ve takibin sonunda uygun fırsatta operasyon için düğmeye basıldı. Bu çerçevede MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonda Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut etkisiz hale getirildi.

 

Ömer Faruk Karataş
 

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