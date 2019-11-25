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PKK/PYD terör örgütünden kaçışlar sürüyor

PKK/PYD terör örgütünden kaçışlar sürüyor
PKK/PYD terör örgütünden kaçışlar sürüyor

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada operasyonlar ve elde edilen sonuçlar üzerine bölücü terör örgütü PKK/PYD’de çözülmeler hızlanırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları arttığnı ifade etti

İşte açıklamanın tamamı:


''Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK/PYD'de çözülmeleri hızılandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları artırmıştır.

25 Kasım 2019 tarihinde, Suriye Ayn El Arap ( Kobani) bölgesinden 2 terörist, İçişleri Bakanlığı unsurlarından Jandarma İkna timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, M -16 silahı ve telsizleri ile birlikte, Suriye'den kaçarak Urfa'da sınır birliklerine teslim olmuştur


Kamuoyuna saygıyla duyurulur. '' 

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