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PKK/PYD'nin 2 önemli ismi Mersin'de yakalandı

PKK/PYD'nin 2 önemli ismi Mersin'de yakalandı
PKK/PYD'nin 2 önemli ismi Mersin'de yakalandı

Mersin'de jandarmanın yaptığı operasyonda, Suriye'de PKK/PYD silahlı terör örgütünün sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı ile medya koordinatörlüğü ve silahlı asayiş biriminde faaliyet yürüten kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda, Suriye'de örgütün sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı ile Münbiç medya koordinatörlüğü ve silahlı biriminde faaliyet yürüten kişinin illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak, Mersin'e geldiğini tespit etti.

Bunun üzerine şahısların kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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