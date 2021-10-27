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PKK'ya ait patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'ya ait patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
PKK'ya ait patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eren-8 operasyonu kapsamında yapılan arazi arama ve tarama faaliyetleri kapsamında terör örgütü PKK’nın patlayıcı madde yapımında kullandıkları malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

PKK’ya ait patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Derinsu köyü kırsalında arazi arama ve tarama çalışması yapıldı.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kayaların arasında toprağa gömülü vaziyette, 3 adet mutfak tüpü, 2 adet piknik tüpü, 6 adet bidon ve patlayıcı madde yapımında kullanılan 32 kilo gübre ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

Cihan Kizir
 

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